Güzelbahçe Belediyesine rüşvet soruşturmasında ikinci dalga: 7 gözaltı kararı - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesine rüşvet soruşturmasında ikinci dalga: 7 gözaltı kararı

Güzelbahçe Belediyesine rüşvet soruşturmasında ikinci dalga: 7 gözaltı kararı
14.07.2026 13:26  Güncelleme: 13:31
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Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik suç örgütü, rüşvet ve irtikap soruşturmasında ikinci operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. 4 kişi gözaltına alınırken, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güzelbahçe Belediyesine yönelik yürütülen suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerden birinin tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, 4 şüpheli gözaltına alındı; firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk operasyonun ardından çalışmalar derinleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan analiz ve detaylı incelemeler sonucunda, örgütlü şekilde rüşvet ve irtikap suçlarını işledikleri değerlendirilen toplam 7 yeni şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden birinin dosya kapsamında halihazırda tutuklu bulunduğu öğrenilirken, haklarında gözaltı kararı verilen şahıslara yönelik bugün eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

Gerçekleştirilen baskınlarda A.O.G., İ.K.G., H.G. ve H.B. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise hız kesmeden sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güzelbahçe Belediyesine rüşvet soruşturmasında ikinci dalga: 7 gözaltı kararı - Son Dakika

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