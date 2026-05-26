Güzelbahçe Belediyesindeki \'rüşvet\' operasyonunda yeni detaylar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güzelbahçe Belediyesine yönelik gerçekleştirilen dev rüşvet ve organize suç operasyonunda çarpıcı yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasından elde edilen bilgilere göre, belediyede 2009 yılından bu yana organize bir suç şebekesinin faaliyet gösterdiği, rüşvet çarkının şirketler üzerinden döndürüldüğü ve milyonlarca liralık kamu zararı oluştuğu anlaşıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde Güzelbahçe Belediyesi'ne ve şüphelilere ait adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen soruşturmanın detaylarına göre, haklarında gözaltı kararı bulunan toplam yedi şüpheliden beşi adreslerinde yakalandı. Soruşturma dosyasında adı geçen diğer iki şüpheli olan Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile MİRYA Grup Yetkilisi Şamil Göçtü'nün ise yurt dışında oldukları belirlendi. Bu isimler hakkında savcılık talimatıyla yakalama kararı çıkartılarak adli işlemler başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma; Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, eski zabıta müdürü, Belediye Meclis Üyesi/Encümen Üyesi Gizem Göçtü, bu encümen üyesinin eşi olan MİRYA Grup Yetkilisi Şamil Göçtü ve mevcut Belediye Başkanının eşi Nermin Günay ile Belediye Meclis Üyesi Sezgin Kuş'un organize şekilde suç işlediğinin tespit edilmesiyle başladı.

Müteahhitlerden aracı şirketlerle rüşvet toplanmış

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin organize bir şekilde hareket ederek ilçede imara aykırı yapıların yapılmasına göz yumdukları, mevzuata aykırı bu binaların yıkılmasını engelledikleri ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin ettikleri belirlendi. Suç şebekesinin, imara aykırı inşaat yapan müteahhitleri aracı şirketler ve muameleciler vasıtasıyla yönlendirerek kendi mal varlıklarını haksız şekilde artırdıkları öğrenildi. Dosyada, rüşvet çarkına ilişkin banka dekontları ile mağdur ve tanık beyanlarının da delil olarak yer aldığı belirtildi.

Rüşvet trafiğini başkanın eşinin şirketi yönetmiş

Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise rüşvet paralarının akış yöntemi oldu. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın yetkilisi olduğu şirketin, dönen rüşvet paralarının transferini ve akışını sağladığı tespit edildi. Yine şüpheliler arasında yer alan Belediye Encümen üyesi Gizem Göçtü ve eşi Şamil Göçtü'nün, kendilerine ait şirket aracılığıyla rüşvet alınmasına yönelik pazarlıklar ve görüşmeler gerçekleştirdiği alınan beyanlarla dosyaya girdi.

2009'dan beri aktifler: Bilirkişi ve Valilik raporları dosyada

Mevcut suç şebekesinin geçmişinin oldukça eskiye dayandığı ve 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiklerine dair somut tespitlere ulaşıldı. Şüphelilerin suça konu eylemleri; geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve uzman bilirkişi raporları ile tek tek delillendirildi.

Belediyeler Birliği üzerinden 3,5 milyon TL'lik vurgun

Öte yandan, operasyonun odağındaki isim olan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın aynı zamanda Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı olduğu kaydedildi. Günay'ın, bu birlik aracılığıyla üye belediyelerin mal varlıklarından, kamuyu tam 3,5 milyon TL zarara uğratacak şekilde usulsüz harcamalar yaptığı uzman bilirkişi raporunda yer aldı.

Adreslerdeki arama işlemlerinin süresi uzatıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde edilen bu kritik deliller doğrultusunda mahkemeden alınan yeni kararla arama saatlerini genişletti. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri, araçları ve belediye binasındaki arama ve el koyma işlemlerinin 26 Mayıs 2026 günü saat 05.30'dan öğleden sonra 15.00'e kadar sürecek şekilde planlandığı ve jandarmanın dijital materyaller ile gizli belgelere el koyma işlemlerine titizlikle devam ettiği bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. - İZMİR