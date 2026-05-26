Güzelbahçe Belediyesindeki 'rüşvet' operasyonunda yeni detaylar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güzelbahçe Belediyesindeki 'rüşvet' operasyonunda yeni detaylar

Güzelbahçe Belediyesindeki \'rüşvet\' operasyonunda yeni detaylar
26.05.2026 10:54  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet ve organize suç operasyonunda, 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren bir suç şebekesinin imara aykırı yapılara göz yumduğu, rüşvet paralarını başkanın eşinin şirketi üzerinden akıttığı ve Yarımada Belediyeler Birliği üzerinden 3,5 milyon TL kamu zararına yol açtığı ortaya çıktı. 7 şüpheliden 5’i gözaltına alınırken, 2 kişi için yurt dışı yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güzelbahçe Belediyesine yönelik gerçekleştirilen dev rüşvet ve organize suç operasyonunda çarpıcı yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasından elde edilen bilgilere göre, belediyede 2009 yılından bu yana organize bir suç şebekesinin faaliyet gösterdiği, rüşvet çarkının şirketler üzerinden döndürüldüğü ve milyonlarca liralık kamu zararı oluştuğu anlaşıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde Güzelbahçe Belediyesi'ne ve şüphelilere ait adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen soruşturmanın detaylarına göre, haklarında gözaltı kararı bulunan toplam yedi şüpheliden beşi adreslerinde yakalandı. Soruşturma dosyasında adı geçen diğer iki şüpheli olan Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile MİRYA Grup Yetkilisi Şamil Göçtü'nün ise yurt dışında oldukları belirlendi. Bu isimler hakkında savcılık talimatıyla yakalama kararı çıkartılarak adli işlemler başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma; Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, eski zabıta müdürü, Belediye Meclis Üyesi/Encümen Üyesi Gizem Göçtü, bu encümen üyesinin eşi olan MİRYA Grup Yetkilisi Şamil Göçtü ve mevcut Belediye Başkanının eşi Nermin Günay ile Belediye Meclis Üyesi Sezgin Kuş'un organize şekilde suç işlediğinin tespit edilmesiyle başladı.

Müteahhitlerden aracı şirketlerle rüşvet toplanmış

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin organize bir şekilde hareket ederek ilçede imara aykırı yapıların yapılmasına göz yumdukları, mevzuata aykırı bu binaların yıkılmasını engelledikleri ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin ettikleri belirlendi. Suç şebekesinin, imara aykırı inşaat yapan müteahhitleri aracı şirketler ve muameleciler vasıtasıyla yönlendirerek kendi mal varlıklarını haksız şekilde artırdıkları öğrenildi. Dosyada, rüşvet çarkına ilişkin banka dekontları ile mağdur ve tanık beyanlarının da delil olarak yer aldığı belirtildi.

Rüşvet trafiğini başkanın eşinin şirketi yönetmiş

Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise rüşvet paralarının akış yöntemi oldu. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın yetkilisi olduğu şirketin, dönen rüşvet paralarının transferini ve akışını sağladığı tespit edildi. Yine şüpheliler arasında yer alan Belediye Encümen üyesi Gizem Göçtü ve eşi Şamil Göçtü'nün, kendilerine ait şirket aracılığıyla rüşvet alınmasına yönelik pazarlıklar ve görüşmeler gerçekleştirdiği alınan beyanlarla dosyaya girdi.

2009'dan beri aktifler: Bilirkişi ve Valilik raporları dosyada

Mevcut suç şebekesinin geçmişinin oldukça eskiye dayandığı ve 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiklerine dair somut tespitlere ulaşıldı. Şüphelilerin suça konu eylemleri; geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve uzman bilirkişi raporları ile tek tek delillendirildi.

Belediyeler Birliği üzerinden 3,5 milyon TL'lik vurgun

Öte yandan, operasyonun odağındaki isim olan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın aynı zamanda Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı olduğu kaydedildi. Günay'ın, bu birlik aracılığıyla üye belediyelerin mal varlıklarından, kamuyu tam 3,5 milyon TL zarara uğratacak şekilde usulsüz harcamalar yaptığı uzman bilirkişi raporunda yer aldı.

Adreslerdeki arama işlemlerinin süresi uzatıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde edilen bu kritik deliller doğrultusunda mahkemeden alınan yeni kararla arama saatlerini genişletti. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri, araçları ve belediye binasındaki arama ve el koyma işlemlerinin 26 Mayıs 2026 günü saat 05.30'dan öğleden sonra 15.00'e kadar sürecek şekilde planlandığı ve jandarmanın dijital materyaller ile gizli belgelere el koyma işlemlerine titizlikle devam ettiği bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güzelbahçe, Belediye, Politika, 3. Sayfa, İzmir, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güzelbahçe Belediyesindeki 'rüşvet' operasyonunda yeni detaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden avukatı duyurdu Bazı CHP’li vekillere ihraç geliyor Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden avukatı duyurdu! Bazı CHP'li vekillere ihraç geliyor
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim… Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı 3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
06:04
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:26:28. #7.13#
SON DAKİKA: Güzelbahçe Belediyesindeki 'rüşvet' operasyonunda yeni detaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.