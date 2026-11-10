HABAŞ patlamasında can kaybı 18 oldu, kayıp işçi yarın Erzurum\'da defnedilecek

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın cenazesine ulaşılamadığını açıkladığı işçinin kimliği tespit edildi. Hayatını kaybeden işçinin Güner Gökçe olduğu belirlenirken patlamada can kaybı 18'e yükseldi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 17 işçinin cansız bedenine ulaşılırken Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada bir işçinin kayıp olduğunu belirtti.

Gün içerisinde devam eden çalışmalar sonucunda kayıp işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden işçinin Güner Gökçe olduğu tespit edildi. Böylece patlamada yaşamını yitiren işçi sayısı 18'e yükseldi. Gökçe'nin cenazesinin yarın memleketi Erzurum'da Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.