HABAŞ patlamasında ölen 18 işçiden Recep Fedai Afyonkarahisar\'da toprağa verildi

HABAŞ patlamasında ölen 18 işçiden Recep Fedai Afyonkarahisar'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi yaralanmıştı. Recep Fedai, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karacaören köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
İzmir'de HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı işçi Recep Fedai gözyaşları arasında toprağa verildi.
Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi de yaralanmıştı. Olayda hayatını kaybeden işçilerden Recep Fedai, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karacaören köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Karacaören köyüne getirilen Fedai'nin cenazesi, muhtarlık önünde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Vali Dr. Naci Aktaş, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın ve vatandaşlar katıldı. Fedai, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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