HABAŞ'taki patlamada 17 işçi yaşamını yitirdi, 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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HABAŞ'taki patlamada 17 işçi yaşamını yitirdi, 11 şüpheli gözaltına alındı

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HABAŞ\'taki patlamada 17 işçi yaşamını yitirdi, 11 şüpheli gözaltına alındı
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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, HABAŞ'ta 9 Kasım'da 17 işçinin hayatını kaybettiği patlamada aralarında yönetim kurulu başkanının da bulunduğu 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Fabrikada üretim durdurulurken 15 işçi yaralandı, kayıp 1 işçi için arama sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmada, aralarında şirket yönetim kurulu başkanının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. İşletmede üretim faaliyetleri durduruldu.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Kasım'da Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Olayın ardından derhal soruşturma başlatıldığı ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

Cumhuriyet savcısının gözetiminde uzman bilirkişilerce olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, olayda kusurlarının bulunduğu değerlendirilen 11 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin şirket yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü ve işveren vekili, idari müdür, şirket Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ve vinç mekanik bakım mühendisi olduğu kaydedildi.

Fabrikada üretim durduruldu

Başsavcılığın açıklamasında, patlamada 17 işçinin hayatını kaybettiği, 15 işçinin yaralandığı ve kayıp 1 işçi için arama çalışmalarının sürdüğü bilgisine yer verildi. İşletmede üretim faaliyetlerinin durdurulduğu, olay yeri inceleme ekipleri ve bilirkişilerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Fabrika önündeki olaya da soruşturma

Açıklamada, aynı gün saat 20.00 sıralarında fabrika önünde intihar girişiminde bulunan tır şoförü T.İ.'nin ağır yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybeden veya yaralanan işçilerle akrabalık bağı bulunmadığı ifade edilen T.İ.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü ve tedavisine devam edildiği kaydedildi. Bu olaya ilişkin de soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Başsavcılık, kamuoyunun yetkili makamların resmi açıklamalarını esas almasını ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesini istedi. Açıklamada, halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak amacıyla kamu barışını bozmaya elverişli şekilde gerçeğe aykırı bilgi yayanlar hakkında resen adli işlem başlatılacağı belirtilerek, her iki olaya ilişkin soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: İHA
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