Habur Çayı'nda bulunan otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde geçtiğimiz günlerde Habur Çayı'na düşen otomobil, vinç yardımıyla çıkartıldı.

Beytüşşebap ilçesinde Perşembe günü gece saatlerinde Habur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtulmuştu. Çayda bulunan otomobil, köylüler tarafından bağlanan halat ile vinç yardımıyla çıkartıldı.

Otomobilde bulunan özel eşyalar kolluk kuvvetlerine teslim edildi.