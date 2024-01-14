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Habur Çayı'nda bulunan otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı - Son Dakika
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Habur Çayı'nda bulunan otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde geçtiğimiz günlerde Habur Çayı'na düşen otomobil, vinç yardımıyla çıkartıldı. Otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtulmuştu. Otomobilde bulunan özel eşyalar kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Habur Çayı\'nda bulunan otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı
14.01.2024 - 22:16,
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Habur Çayı'nda bulunan otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde geçtiğimiz günlerde Habur Çayı'na düşen otomobil, vinç yardımıyla çıkartıldı.

Beytüşşebap ilçesinde Perşembe günü gece saatlerinde Habur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtulmuştu. Çayda bulunan otomobil, köylüler tarafından bağlanan halat ile vinç yardımıyla çıkartıldı.

Otomobilde bulunan özel eşyalar kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Habur Çayı'nda bulunan otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Habur Çayı'nda bulunan otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı - Son Dakika
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