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Karabük'te Haddehanenin Hurdalığında Patlamamış Top Mermisi Bulundu - Son Dakika
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Karabük'te Haddehanenin Hurdalığında Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Karabük'te bir haddehanenin hurdalığında 1. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu düşünülen patlamamış top mermisi kontrollü olarak fünye ile patlatıldı. Olay, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik haddehanesinin hurdalığında meydana geldi. Jandarma ve bomba imha uzmanı bölgeye sevk edilirken ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu değerlendirilen top mermisi bulunduğu yerden alınarak güvenli bir bölgeye götürüldü. Patlamamış olan top mermisi kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

Karabük\'te Haddehanenin Hurdalığında Patlamamış Top Mermisi Bulundu
22.12.2023 - 20:41,  Güncelleme: 20:42
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Haddehanenin hurdalığında top mermisi bulundu

1. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu düşünülen top mermisi patlatıldı

KARABÜK - Karabük'te bir haddehanenin hurdalığında 1.Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu düşünülen patlamamış top mermisi kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

Olay, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik haddehanesinin hurdalığında meydana geldi. Top mermisini fark eden çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve bomba imha uzmanı bölgeye sevk edilirken ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu değerlendirilen top mermisi bulunduğu yerden alınarak güvenli bir bölgeye götürüldü. Patlamamış olan top mermisi kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

Kaynak: İHA
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Karabük, Dünya, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Haddehanenin Hurdalığında Patlamamış Top Mermisi Bulundu - Son Dakika


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