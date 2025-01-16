Hadim'de İş Kazasında Hayatını Kaybeden Ramazan Gedik Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Hadim'de İş Kazasında Hayatını Kaybeden Ramazan Gedik Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hadim\'de İş Kazasında Hayatını Kaybeden Ramazan Gedik Son Yolculuğuna Uğurlandı

Konya'nın Hadim ilçesinde baraj tüneli inşaatında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 39 yaşındaki Ramazan Gedik, Bozkır ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

16.01.2025 18:00  Güncelleme: 18:03
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Konya'nın Hadim ilçesinde baraj tüneli inşaatında hayatını kaybeden işçi Ramazan Gedik, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadim ilçesindeki Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali İnşaatı tünel kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüneldeki kazı nakli sırasında meydana gelen iş kazasında işçilerden 39 yaşındaki Ramazan Gedik hayatını kaybetti. Ramazan Gedik için Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereiçi Mahallesinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Gedik'in cenaze namazına, yakınları, Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut ve vatandaşlar katıldı. Gedik'in cenazesi namazın ardından dualarla defnedildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hadim'de İş Kazasında Hayatını Kaybeden Ramazan Gedik Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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