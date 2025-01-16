Hadim\'de İş Kazasında Hayatını Kaybeden Ramazan Gedik Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Konya'nın Hadim ilçesinde baraj tüneli inşaatında hayatını kaybeden işçi Ramazan Gedik, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadim ilçesindeki Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali İnşaatı tünel kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüneldeki kazı nakli sırasında meydana gelen iş kazasında işçilerden 39 yaşındaki Ramazan Gedik hayatını kaybetti. Ramazan Gedik için Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereiçi Mahallesinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Gedik'in cenaze namazına, yakınları, Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut ve vatandaşlar katıldı. Gedik'in cenazesi namazın ardından dualarla defnedildi. - KONYA