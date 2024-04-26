Hafif ticari araç, 'evde sağlık hizmeti' aracıyla çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hafif ticari araç, 'evde sağlık hizmeti' aracıyla çarpıştı: 6 yaralı

Hafif ticari araç, \'evde sağlık hizmeti\' aracıyla çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'de 'evde sağlık hizmeti' aracıyla çarpışan hafif ticari araçın yolcu durağına savrulduğu kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

26.04.2024 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafif ticari araç, 'evde sağlık hizmeti' aracıyla çarpıştı: 6 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 'evde sağlık hizmeti' aracıyla çarpışan hafif ticari aracın yolcu durağına savrulduğu kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale il merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P. idaresindeki 06 BKY 385 plakalı Ford marka hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundan çıkan V.Z. yönetimindeki 35 BJP 025 plakalı Ford marka hafif ticari araca çarptı. H.P. idaresindeki hafif ticari araç, çarpışmanın şiddetiyle yolcu durağına savruldu. Kaza sırasında durakta kimsenin olmadığı öğrenildi. Kazada, sürücüler ile E.A. ve M.D. yaralandı. Araçlarda ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "evde sağlık hizmeti" için kullanılan araçtaki yaralılar ile diğer araçta bulunan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, İnceleme, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hafif ticari araç, 'evde sağlık hizmeti' aracıyla çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 Canlı anlatım Maçta ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Maçta ilk düdük çaldı
18:43 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:50 Antalya’da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
18:23 Kaçırdığı gollerle gündem oldu Samatta, Yunanistan’da da hayal kırıklığı yarattı Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 20:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Hafif ticari araç, 'evde sağlık hizmeti' aracıyla çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement