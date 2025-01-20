Hafif Ticari Araç Köprüden Çaya Düştü: 3 Yaralı - Son Dakika
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Hafif Ticari Araç Köprüden Çaya Düştü: 3 Yaralı

Kastamonu'da hafif ticari araç 8 metre yükseklikten çaya düştü, 3 kişi yaralandı.

20.01.2025 20:08
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Hafif ticari araç 8 metre yükseklikteki köprüden çaya uçtu: 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden çaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi Söke çayı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanife U. idaresindeki 16 CJE 82 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Musa Köprüsü üzerinden çaya uçtu. Yaklaşık 8 metre yükseklikten çaya düşen hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Ramazan U. ve Fatma Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkartılan yaralılar İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hafif Ticari Araç Köprüden Çaya Düştü: 3 Yaralı - Son Dakika

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