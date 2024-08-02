3.Sayfa

Mete Gazozlu okçuluk takımı bu kez üzdü

Emekliye fark ödemesinde tarih belli oldu

Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail\'e saldırdılar

Fındık alım fiyatları belli oldu

Yeni sezonda bir ilk! Yarışmacının yaptığı yemek şeflerin ağzını açık bıraktı

Instagram\'a neden erişim engeli getirildi? BTK\'dan tek cümlelik açıklama

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Türkiye ile İsrail arasında diplomatik kriz çıkaran görüntü

Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 1 ağır yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın yağmur suyu kanalına devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Sinop-Samsun karayolu Kelikler mevkisinde saat 16.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rüstem Şen'in kullandığı 55 ABH 324 plakalı hafif ticari araç, Alaçam istikametinden Bafra'ya doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Şen, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.