Otoyolda hafriyat kamyonundan fırlayan lastik böyle ilerledi
İSTANBUL - İstanbul Havalimanı yolunda seyir halinde olan bir hafriyat kamyonundan fırlayan lastik araçların önünde kontrolsüzce ilerlemeye başladı. İlginç anları kameraya yansıdı.
Olay, İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın mevkiinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun lastiği süratle ilerlerken yerinden çıkarak yol üzerinde kontrolsüzce ilerlemeye başladı. Durumu fark eden diğer araç sürücüleri araçlarını yavaşlatarak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde lastiğin yol boyunca ilerlediği ve bariyere çarptıktan sonra durduğu görüldü.
(BT-ZA-
Görüntü Dökümü
Son Dakika › 3.Sayfa › Hafriyat Kamyonundan Fırlayan Lastik Panik Yarattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?