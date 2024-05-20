Hatay'ın Payas ilçesinde hafriyat tırının çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'ın Payas ilçesinde hafriyat tırının çarptığı adam hayatını kaybetti

Hatay\'ın Payas ilçesinde hafriyat tırının çarptığı adam hayatını kaybetti

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Mehmet D.'ye hafriyat tırı çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden Mehmet D.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

20.05.2024 11:26
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Hatay'ın Payas ilçesinde hafriyat tırının çarptığı 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaza, Payas - İskenderun E-5 karayolu Rende kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 1964 doğumlu Mehmet D. isimli vatandaşa, 31 UA 094 plakalı Ford marka hafriyat tırı çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç altında kalarak ezilen vatandaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde Mehmet D.'nin öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Payas ilçesinde hafriyat tırının çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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