Hakkari- Çukurca kara yolu üzerindeki Geçimli köyünde dağlık alanda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zarar görmeden kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hakkari 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Geçimli köyünde bir vatandaşın keçisinin dağlık alanda mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları kontrol ve yerinde müdahalenin ardından mahsur kalan keçiyi bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarma çalışması sonucunda keçinin herhangi bir zarar görmediği öğrenildi.