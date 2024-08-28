Hakkari-Çukurca karayolunda kaza: 3 kişi yaralandı

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Hakkari- Çukurca karayolunda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün frene bastığı araca arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde çöplük mevkiinde meydana geldi. Ş.Ç. yönetimindeki kamyonet, Çukurca istikametinden şehir merkezine seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için frene basmasıyla aynı istikametten gelen S.K. yönetimindeki otomobil kamyonete arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - HAKKARİ