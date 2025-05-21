Hakkari\'de 136 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 136 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde önemli bir operasyona imza atıldı. Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan adli aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 136 adet cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HAKKARİ