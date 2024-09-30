Hakkari'de 190 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Hakkari'de 190 Suçlu Yakalandı

Hakkari\'de 190 Suçlu Yakalandı

Hakkari'de Eylül'de çeşitli suçlardan 190 kişi yakalandı, hırsızlık suçları yüzde 56 azaldı.

30.09.2024 16:11
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Hakkari'de bir aylık dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 190 şahıs yakalandı.

Vali Ali Çelik başkanlığında; İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Rüştü Eryılmaz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirlerinin katılımlarıyla aylık asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 1-28 Eylül tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine oranla analizini içeren brifingler incelendi. Toplantıda, 1-28 Eylül 2024 tarih aralığındaki sürede meydana gelen olaylara ilişkin; 'Malvarlığına Karşı İşlenen' suçların yüzde 8 oranında azaldığı, 'Hırsızlık' suçlarının yüzde 56 oranında azaldığı, 'Kaçakçılık' suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 189 oranında arttığı, ayrıca bir aylık dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 190 şahsın yakalandığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de 190 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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