Hakkari'de 124 kişi hakkında işlem yapıldı, 22 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Hakkari'de 124 kişi hakkında işlem yapıldı, 22 kişi tutuklandı

Hakkari\'de 124 kişi hakkında işlem yapıldı, 22 kişi tutuklandı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 124 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Bu kişilerden 22'si tutuklandı. Uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları ise kararlılıkla sürdürülüyor.

07.02.2024 09:52
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında haklarında işlem yapılan 124 kişiden 22'si tutuklandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2024 Ocak ayında meydana gelen narkotik suçlarla mücadele kapsamında 124 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Bu şahıslardan 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, uyuşturucu madde konusundaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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