Hakkari'de 397 Suçlu Yakalandı
Hakkari'de 397 Suçlu Yakalandı

Hakkari\'de 397 Suçlu Yakalandı
07.04.2026 08:24
Hakkari'de yapılan asayiş toplantısında, 397 aranması bulunan kişi yakalandığı duyuruldu.

Hakkari'de çeşitli suçlardan aranması bulunan 397 kişi yakalandı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında; İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Karaçam, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirlerinin katılımlarıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 1-31 Mart tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla analizini içeren brifingler incelendi. Yapılan değerlendirmelere göre; mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 28 oranında azalma, kasten yaralama olaylarında yüzde 9 oranında azalma, hırsızlık olaylarında yüzde 75 oranında azalma, dolandırıcılık suçlarında yüzde 38 oranında azalma, narkotik suçların ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonlarda yüzde 46 oranında artış ve çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 397 şahsın yakalandığı belirtildi.

Vali Taşyapan, kentte suç oranlarının ve suça yönelimin azaltılması ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin temininde emeği geçen tüm kolluk personeline teşekkür ederek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Asayiş, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
