Araca sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Hakkari'de bir aracın kaporta bölümüne girerek sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yara almadan kurtarıldı.

Olay, Pehlivan Mahallesi'ndeki öğretmenevi ek binası yakınında meydana geldi. Aracından kedi sesi geldiğini fark eden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kaportasını açarak yavru kedinin yerini tespit etmeye çalıştı. Kedi sesinin geldiği bölümde dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, kısa sürede yavru kediye ulaştı.

Bulunduğu yerden çıkarılan yavru kedi, bir anda hızla koşarak gözden kayboldu. Olayı izleyen vatandaşlar, kedinin yara almadan kurtarılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ