Hakkari\'de aracın motor bölmesine giren yılan çıkarıldı

Hakkari'de bir aracın motor bölümüne giren yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde sıkça görülmeye başlayan yılanlar, ev ve araçlara girmeye başladı. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, rutin görevlerinin yanı sıra son günlerde ev ve araçlara giren yılanlara yönelik ihbarlara da müdahale ediyor.

Ekipler, son bir hafta içerisinde 5 ayrı eve giren yılanları zarar vermeden çıkararak doğal yaşam alanlarına bıraktı. Yeni Mahalle'de ise bir aracın motor bölmesine yaklaşık bir metre uzunluğunda yılan girdiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yılan, zarar verilmeden doğal yaşam alanına bırakıldı. - HAKKARİ