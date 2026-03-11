Hakkari'de Asayiş Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Asayiş Toplantısı

Hakkari\'de Asayiş Toplantısı
11.03.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de asayiş toplantısı yapıldı; suç oranlarında azalma ve narkotik operasyonlarında artış görüldü.

Hakkari'de Vali İbrahim Taşyapan başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda, 1 Ocak-7 Mart tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin hazırlanan brifingler değerlendirilerek, veriler geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldı. Yapılan değerlendirmelerde il genelinde asayiş olaylarının yüzde 12 azaldığı, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 11, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 15 oranında düştüğü belirtildi. Hırsızlık olaylarının yüzde 62, dolandırıcılık suçlarının ise yüzde 14 oranında azaldığı ifade edildi. Ayrıca narkotik suçlara yönelik operasyonların yüzde 28, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonların ise yüzde 2 oranında arttığı bildirildi. İncelenen dönemde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 805 kişinin de yakalandığı kaydedildi.

Vali Taşyapan, suç oranlarının azaltılması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Hakkari, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de Asayiş Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
BAE: İran’ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti BAE: İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti

09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:28
Akaryakıta indirim geliyor Tarih bile belli
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
09:11
Galatasaray tarih yazıyor UEFA ülke puanı güncellendi işte Türkiye’nin sıralaması
Galatasaray tarih yazıyor! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:06:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Hakkari'de Asayiş Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.