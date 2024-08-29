Hakkari'de Ayı Saldırısı: Çoban Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hakkari'de Ayı Saldırısı: Çoban Ağır Yaralandı

Hakkari'nin Otluca köyünde çobanlık yapan Cihan Kutluk, hayvanlarını otlattığı sırada bir ayının saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Kutluk'un tedavisi devam ediyor.

29.08.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Otluca köyünde ayının saldırısına uğrayan çoban Cihan Kutluk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezinden 20 kilometre uzaklıktaki Otluca köyü kırsalında meydana geldi. Çobanlık yapan Cihan Kutluk, hayvanlarını otlattığı esnada bir ayının saldırısına uğradı. Köylüler tarafından olayın fark edilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı çobanı ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumu ciddiyetini koruyan Kutluk'un tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer ise vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

3-sayfa, hakkari, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Ayı Saldırısı: Çoban Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
16:06 Heyecan devam ediyor Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı Heyecan devam ediyor! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
15:58 Önce etrafa sonra kafasına sıktı Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı Önce etrafa sonra kafasına sıktı! Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:25:25. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Ayı Saldırısı: Çoban Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement