Hakkari\'de Beton Mikseri Devrildi

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Hakkari'de geri manevraya yapan beton mikseri devrilirken, sürücüsü ise araçtan atlayarak yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeni Mahalle Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. C.E. yönetimindeki bir firmaya ait beton mikseri, geri manevra yaparken belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Sürücü C.E. araçtan atlayarak yara almadan kurtuldu. Aracın daha sonra vinç yardımı ile kaza yerinde çekildiği belirtildi. - HAKKARİ