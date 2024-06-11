Hakkari'de Dolandırıcılık Olayları Yüzde 111 Arttı - Son Dakika
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Hakkari'de Dolandırıcılık Olayları Yüzde 111 Arttı

Hakkari Valisi Ali Çelik, 2024 Mayıs ayı içerisinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 111 oranında arttığını açıkladı. Vali Çelik, vatandaşları dolandırıcılık suçlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

11.06.2024 08:55
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Hakkari Valisi Ali Çelik, 2024 Mayıs ayı içerisinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 111 oranında arttığını söyledi.

Vali Ali Çelik, Asayiş Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, birim amirleri ve kurum müdürleri ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda; 1-31 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı ayına oranla analizine ilişkin hazırlanan brifingler incelendi. Toplantıda; aylık bazda incelenen dolandırıcılık suçlarında; bilişim sistemleri yoluyla, iletişim yoluyla, sosyal medya yoluyla ve alışveriş yoluyla gerçekleşen dolandırıcılık suçlarının arttığı ve 2024 Mayıs ayı içerisinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 111 oranında arttığına vurgu yapılarak, vatandaşların dolandırıcılık suçlarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu.

Vali Çelik, "İlimizde; 1-31 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın mayıs ayına oranla hırsızlık suçlarında yüzde 53 oranında azalmasında, narkotik suçlarla mücadele kapsamındaki başarılı operasyonların yüzde 50 oranında artmasında, kaçakçılık ve organize suçlar kapsamındaki başarılı operasyonların yüzde 77 oranında artmasında, ayrıca dönem içerisinde hırsızlık suçlarından aranan 10 şahıs, dolandırıcılık suçlarından aranan 13 şahıs, yağma suçundan aranan 3 şahıs, cinsel suçlardan aranan 3 şahıs, öldürme suçlarından aranan 6 şahıs, terör suçlarından aranan 36 şahıs, narkotik suçlarından aranan 17 şahıs, kaçakçılık suçlarından aranan 8 şahıs, siber suçlardan aranan 31 şahıs ve diğer suçlardan aranan 136 şahıs olmak üzere toplamda 263 aranan şahsın yakalanmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Dolandırıcılık Olayları Yüzde 111 Arttı - Son Dakika

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