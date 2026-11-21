Hakkari'de trafik güvenliğini artırmak ve aşırı hızdan kaynaklanan kazaların önüne geçmek amacıyla iki yeni nesil mobil radar cihazı hizmete alınıyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Kemal İncesu ve ekibi, kente tahsis edilen iki yeni nesil mobil radar cihazıyla Depin, Tekser ve Kale Altı bölgelerinde test sürüşü gerçekleştirdi. Radarların 23 Kasım Pazartesi günü itibarıyla aktif olarak kullanılmaya başlanacağı bildirildi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Kemal İncesu, beraberindeki trafik ekibiyle birlikte yeni radar cihazlarını Depin bölgesi, Tekser ve Kale Altı güzergahlarında test etti. Gerçekleştirilen test sürüşlerinde cihazların çalışma sistemi ve araçların hızlarını tespit etme kabiliyeti uygulamalı olarak denendi. Test çalışmaları sırasında açıklamalarda bulunan Başkomiser Kemal İncesu, yeni nesil radar sistemlerinin trafik denetimlerinde kullanılacağını belirterek cihazların teknik özellikleri ve uygulamanın kapsamı hakkında bilgi verdi.

"Dört şeridi aynı anda tarayabiliyor"

Hakkari'ye tahsis edilen yeni nesil mobil radarlar, aynı yönde ilerleyen araçların bulunduğu dört şeridi eş zamanlı tarayabiliyor. Yapay zeka destekli sistemler, araçların hızlarının yanı sıra marka, model, renk ve şerit bilgilerini de tespit edebiliyor. Elde edilen veriler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün POLNET sistemine aktarılıyor.

"Gece ve farklı hava şartlarında görev yapacak"

Gelişmiş görüntüleme teknolojisine sahip cihazlar, gece ve gündüz saatlerinde kullanılabiliyor. Farklı hava şartlarında da hız tespiti yapabilen radarların, Hakkari genelindeki trafik denetimlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Hakkari- Van karayolunda hız denetimleri artacak"

Yeni radarların özellikle Hakkari-Van karayolunda ve kent genelinde belirlenen farklı noktalarda kullanılması planlanıyor. Sürücülerin güzergah boyunca trafik işaretleriyle belirlenen hız sınırlarına uymaları istendi. İki mobil radar cihazının 23 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla aktif olarak kullanılmaya başlanması bekleniyor. İncesu, uygulamanın temel amacının ceza kesmekten ziyade aşırı hızın neden olduğu trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların can güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.