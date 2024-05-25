Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düğün organizasyon işi yapan bir kişi, biten düğün sonrası malzemeleri toplamaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Yüksekova'da düğün organizasyon işi yapan Hasan Tekin (30), köyde biten düğün sonrası malzemelerini toplamaya çalışırken elektrik akımına kapıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de düğün organizasyoncusu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?