Hakkari'de Evden Depoya Taşınan Eşyalar Yangında Kül Oldu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayram öncesi boya yapılacağı için evden depoya kaldırılan eşyalar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 16.30 sıralarında ilçenin Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Güneş Ayhan isimli şahıs, bayram öncesi evini boyatacağı için eşyalarını depo olarak kullandığı yere taşıdı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. - HAKKARİ