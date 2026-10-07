Hakkari'de iki araç çarpıştı, 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hakkari'de iki araç çarpıştı, 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

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Hakkari\'de iki araç çarpıştı, 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
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Hakkari'de Şemdinli-Yüksekova kara yolunun Haruna köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Şemdinli- Yüksekova kara yolunun Haruna köyü mevkiinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil DurumYüksekova3. SayfaHakkariGüncelÇocukSon Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de iki araç çarpıştı, 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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