Hakkari\'de lastiği patlayan kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi hafif yaralandı

Hakkari'de lastiği patlayan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Zap Vadisindeki şehir çöplüğü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, seyir halinde iken lastiğin patlaması sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. - HAKKARİ
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Adana'nın Çukurova ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi bir genç kadın, aracına bindiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda genç kadın ayağından yaralandı ve saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olay yerinde yapılan incelemede 15 adet boş kovan bulunurken, saldırı sırasında park halindeki 2 otomobile de kurşun isabet etti. Yaralı kadın ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'da bir insanı yardım vakfına ait konteynerde meydana gelen şiddetli patlama sonucunda çevrede bulunan ev ve araçlarda hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de düzenlenen iftar programına katıldı. Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert sözlerle dikkat çekti. Akşener, konuşmasında "Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rasim Arı'nın başkan seçilmesi sonrası teşekkür ziyareti gerçekleştirdi ve kul hakkının önemine vurgu yaptı. Akşener ayrıca, Doğu Türkistan ve Gazze'deki duruma dikkat çekti.
Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki kadına saldırarak ölümüne neden olan 3 çoban köpeğinin sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sonrası ilçede hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen köpeklerin sahibi R. D., Akseki Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak Manavgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Harmancık köyünde bir evin odunluğunda çıkan yangın, çatı katına sıçrayarak evin her iki kısmını da kullanılamaz hale getirdi.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarlıkta şüpheli vatandaşların görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polisler yaptığı operasyonda define arayan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahısların tarihi kemerleri kırarak define aradığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı olan kilit kavşakta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde araç sürücüleri ve yolcuların GBT sorgusu yapılıyor. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
Ağrı Valisi Mustafa Koç, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen iftar sofrasında polislerle bir araya geldi. İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar da Polis Haftası'nın önemine vurgu yaptığı konuşmasında, 'Polislerimiz, milletin ve devletin emrinde, her türlü fedakarlığı göze alarak görev yapmaktadırlar. Bu vesileyle tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.
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