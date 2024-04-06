Hakkari\'de lastiği patlayan kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi hafif yaralandı

Adana'da Üniversite Öğrencisi Silahlı Saldırıya Uğradı

Adana'nın Çukurova ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi bir genç kadın, aracına bindiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda genç kadın ayağından yaralandı ve saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olay yerinde yapılan incelemede 15 adet boş kovan bulunurken, saldırı sırasında park halindeki 2 otomobile de kurşun isabet etti. Yaralı kadın ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.