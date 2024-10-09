Hakkari'de kanadı çatıya sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hakkari- Van karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunun çatısında güvercinin sıkıştığını ve çırpınarak kurtulmaya çalıştığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye harekat eden Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri binanın çatısına çıkarak güvercini sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Kurtarılan güvercin Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü grevlilerine teslim edildi. Vatandaşlar ise itfaiye ekibine teşekkür etti. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de Kanadı Çatıya Sıkışan Güvercin Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?