Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi - Son Dakika
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Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi

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Hakkari'de bir kamyonet yolun karşısına geçmekte olan bir kişiyi teğet geçerek köprü üzerindeki direğe çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu.

27.09.2024 10:59
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Akşam saatlerinde Hakkari'deki Karşıyaka Mahallesi Katramas Köprüsü'nde meydana gelen kazada sürücüsünün isimi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı.

DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan kamyonet yolun karşısına geçmekte olan kişiyi teğet geçerek köprü üzerindeki direğe çarparak durabildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Hakkari\'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce:
    Formula pistin de o yayanın ne işi var ? Ferrari'yi kullanan arkadaşı tebrik ederim iyi kurtarmış :)))) 10 1 Yanıtla
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