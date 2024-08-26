Hakkari\'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Hakkari'de makilik alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesi sonucu yerleşim alanına varmadan söndürüldü.

Hakkari merkeze bağlı Akbulut köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı makilik alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Hakkari Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylülerinde yardımıyla yangın yerleşim alanına varmadan söndürüldü. - HAKKARİ