Hakkari\'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye kaza, 13.50 sıralarında ilçenin Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. R.E. yönetimindeki motosiklet sürücüsü, ana yoldan ara yola dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Yaralı R.E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - HAKKARİ