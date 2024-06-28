Hakkari'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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Hakkari'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

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Hakkari'nin Yukarı Merzan Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

28.06.2024 19:47
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Hakkari'de park halindeki otomobil alev aldı

HAKKARİ - Hakkari'nde park halindeki bir otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre olay, Yukarı Merzan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 KMB 98 Plakalı LPG'li otomobil, park halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredeki vatandaşlar bir anda alev alan araca yaklaşmakta zorlanınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı - Son Dakika

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