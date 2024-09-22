Hakkari'de Poşete Konulmuş Yavru Kediler Kurtarıldı - Son Dakika
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Hakkari'de Poşete Konulmuş Yavru Kediler Kurtarıldı

Hakkari\'de Poşete Konulmuş Yavru Kediler Kurtarıldı

Hakkari'de, belediye ekipleri poşete konularak ölüme terk edilen 3 yavru kediyi kurtardı. Veteriner ekipleri, ihbarı değerlendirerek kayalıkların altında buldukları kedileri sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra güvenli bir ortama yerleştirdi.

22.09.2024 10:13  Güncelleme: 10:21
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Hakkari'de poşete konularak ölüme terk edilen yavru kediler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostları kurtarmaya devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren veteriner ekipleri, Karşıyaka Mahallesine doğru harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tarafından yapılan arama neticesinde yol altındaki kayalıkların altında poşetin içinde 3 yavru kedi bulundu. Olay yerinden alınan yavru kediler belediye kliniğine getirilerek yapılan sağlık taramalarının ardından güvenli bir ortama bırakıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Poşete Konulmuş Yavru Kediler Kurtarıldı - Son Dakika

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