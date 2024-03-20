Hakkari'de Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Hakkari'de Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı

Hakkari\'de Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı. Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu yolu kapatan yağışlar, köy sakinlerini de mahsur bıraktı. Özel idare ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.

20.03.2024 09:49  Güncelleme: 09:50
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Hakkari'de Şemdinli- Derecik kara yolu, etkili olan yoğun yağışlardan dolayı ulaşıma kapandı.

Şemdinli bölgesinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Şemdinli - Derecik kara yolu, Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı. Aktütün bölgesinde de Şemdinli ilçe merkezine gelmek isteyen köy sakinleri, aşırı yağışlardan dolayı kapanan yolda mahsur kaldı.

Bölgede özel idare ve Karayolları ekipleri çalışmalarına devam ederken sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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