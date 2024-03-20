Hakkari\'de Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de Şemdinli- Derecik kara yolu, etkili olan yoğun yağışlardan dolayı ulaşıma kapandı.
Şemdinli bölgesinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Şemdinli - Derecik kara yolu, Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı. Aktütün bölgesinde de Şemdinli ilçe merkezine gelmek isteyen köy sakinleri, aşırı yağışlardan dolayı kapanan yolda mahsur kaldı.
Bölgede özel idare ve Karayolları ekipleri çalışmalarına devam ederken sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi. - HAKKARİ
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Adana'da banka çıkışında takip ettikleri kişinin otomobilinden 270 bin TL çalan iki hırsız, operasyonla yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.
Adana'da hava şartlarının kötüleşmesi üzerine deniz bisikletiyle gölde mahsur kalan 3 genç, sualtı polisleri tarafından kurtarıldı. Gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediler ve 'gemi adamlar' tarafından kurtarıldılar.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 109 adet 150 mg sentetik hap, 15 adet sarı renkli sentetik hap ve 9 adet beyaz renkli sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 8 hükümlü gözaltına alındı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bıçak ele geçirildi. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 şüphelinin uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Yeşilli ilçesinde polis ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı. Vatandaşlar, tanınmayan ve resmi olmayan numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmemesi, kişisel bilgi ve kart bilgilerini paylaşmaması, güvenilir ve kurumsal sitelerden alışveriş yapması konusunda uyarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu'nun evinde ölü bulunmasının ardından yapılan araştırmalar sonucunda cinayet şüphelisi A.A. yakalandı. A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 48 uyuşturucu hap, 24 gram bonzai, 20 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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