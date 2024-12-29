Hakkari\'de Tavuk Kümesinde Yangın

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Hakkari'de akşam saatlerinde çıkan yangında 70 kümes hayvanı telef oldu.

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir tavuk kümesinde çıkan yangın, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Sanayi sitesinde, Cüneyt Özcan'a ait tavuk kümesinin bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim olduğu öğrenildi. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangın sonucu kümesin içinde bulunan 70 tavuk telef oldu.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ