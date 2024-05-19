Hakkari\'de Tır Kazası Sonucu Telef Olan Hayvanlar Gömüldü

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Hakkari'de tırın kaza yapması soncu telef olan onlarca küçükbaş hayvan, belediye ekipleri tarafından gömüldü.

Hakkari'den 25 kilometre uzaklıktaki Üzümcü köyü yakınlarında dün meydana gelen kazada, koyun yüklü tır kontrolden çıkarak devrilmiş, onlarca hayvan ise telef olmuştu. Belediye ekibinin yardımı ile araç yoldan kaldırılırken, telef olan hayvanlar ise açılan bir çukura gömülerek üzerleri kireçle kapatıldı.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, Üzümcü köyü yakınında meydana gelen trafik kazasında sıkışan ve telef olan küçükbaş hayvanların kireçlenerek gömüldüğünü belirttiler. - HAKKARİ