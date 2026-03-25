Hakkari'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şemdinli- Derecik karayolu bulunan Örencik köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ
Son Dakika › 3. Sayfa › Hakkari'de Tır-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?