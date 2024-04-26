Hakkari'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Hakkari'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Hakkari\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan U.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

26.04.2024 15:22
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Aranma kayıtları bulunan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda; Yüksekova ilçesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.A. isimli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen U.A. isimli şahıs, tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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