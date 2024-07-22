Hakkari\'de Zap Suyu\'nda balık avlarken suya kapılan köy korucusunun cansız bedeni bulundu

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Hakkari'de Zap Suyu'nda serpmeyle balık avlarken suya kapılan köy korucusu Sıtar Yeşil'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Geçimli köyünde balık avlamak için Zap Suyu'na giren ve korucu olduğu öğrenilen Sıtar Teşil, akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Ekiplerin ve köy gençlerinin saatler süren arama çalışması sonucu Yeşil'in cansız bedeni düştüğü yerden 50 metre uzaklıkta bulundu.

Yeşil'in cenazesi otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - HAKKARİ