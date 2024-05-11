Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara JÖAK ekipleri personellere deprem eğitimi verdi

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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı JAK Timleri ile Ankara JÖAK ekipleri tarafından personellere uygulamalı deprem eğitimi verildi.

Eğitim ile ilgili yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri ve Ankara JÖAK' dan gelen JAK ekiplerince, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerdeki personellere 'Depremde Farkındalık' ve 'Doğal Afetlerde Arama Kurtarma' eğitimi verilmiş olup, jandarma personeli eğitimi başarılı bir şekilde tamamlamış ve ihtimali olan bir doğal afette bilinçli bir şekilde görev yapmaya hazır hale gelmiştir" denildi. - HAKKARİ