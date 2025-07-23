Hakkari İtfaiyesi Temmuz Ayında 70 Yangına Müdahale Etti

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayı içerisinde çıkan yaklaşık 70 ayrı yangına müdahale etti.

7 gün 24 saat görev başında olan itfaiye ekipleri, zorlu doğa şartlarına rağmen yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Son olarak Merzan Üçyol Kavşağı ve Bağlar Mahallesi Sanayi yolundaki boş arazide çıkan anız yangını da ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin evlere ulaşmasına ramak kala yoğun çaba harcayan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak muhtemel bir faciayı önledi.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, temmuz ayı içerisinde çıkan yaklaşık 70 anız ve çeşitli yangına anında müdahale ettiklerini belirttiler. - HAKKARİ