Hakkari Jandarma 2024 Faaliyet Raporu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hakkari Jandarma 2024 Faaliyet Raporu Açıklandı

Hakkari Jandarma 2024 Faaliyet Raporu Açıklandı

Hakkari İl Jandarma, suçlarda ki düşüş ve kaçakçılıkla ilgili ele geçirilen miktarları açıkladı.

15.02.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı 2024 yılı faaliyet raporunu açıkladı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "2024 yılında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla icra edilen faaliyetler sonucunda asayiş olaylarında yüzde azalış meydana gelmiştir. Kişilere karşı suçlarda yüzde 14, malvarlığını karşı suçlarda yüzde 39, hırsızlık suçlarında yüzde 58, dolandırıcılık olaylarında yüzde 18 azalış meydana gelmiştir. Yüzde 67 artışla çeşitli suçlardan aranan 887 şahıs yakalanmış. Faili meçhul 22 olay aydınlatılmış. Asayiş olaylarına karışan 943 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş.

Narkotik yüzde 71 artışla 554.440 gram metamfetamin, yüzde 465 artışla 62.230 gram. skunk ele geçirilmiştir. Kaçakçılık, yüzde 67 artışla 11 bin 900 litre akaryakıt, yüzde 100 artışla 74 kilogram külçe altın, yüzde 111 artışla 2 bin 769 cep telefonu, yüzde 805 artışla 158 bin 183 adet muhtelif kaçak eşya ele geçirilmiş olup 961 milyon Türk lirası vergi kaybı önlenmiştir. Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sayısında yüzde 86 artış sağlanmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, hakkari, Asayiş, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari Jandarma 2024 Faaliyet Raporu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:13 Sanayide dehşet anları Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi Sanayide dehşet anları! Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi
11:07 İstanbul’a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek İstanbul'a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor! Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek
09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
14:18 Ozan Güven’in darp davasında hapis talebi Ozan Güven'in darp davasında hapis talebi
14:18 Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İmamoğlu’na siyasi yasak gelir mi’’ sorusuna yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
14:00 Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:50 O Ses Türkiye’de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim
13:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti
13:27 Hadise ’En kötü dizi’ seçilen Esas Oğlan’dan servet kazandı Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 11:34:58. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari Jandarma 2024 Faaliyet Raporu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.