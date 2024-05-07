Hakkari merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunu - Son Dakika
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Hakkari merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunu

Hakkari merkezli 5 ilde yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 şahıstan 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, 35 kişinin kaçak yollarla göçmen soktuğu ve bu göçmenleri sınır köylerinde konaklatarak batı illerine sevk ettikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 10'u tutuklandı, 3 kişi adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı ve 16 kişi savcılık tarafından serbest kaldı.

07.05.2024 21:57
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Hakkari merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunu

HAKKARİ - Hakkari merkezli 5 ilde yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 şahıstan 10'u tutuklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu 35 şahsın ilimize kaçak yollardan göçmen soktukları, bu göçmenleri ilimiz sınır köylerinde konaklatarak akabinde batı illerine sevk ettikleri tespit edilmiştir. Bahse konu göçmen kaçakçılığı suçunu organizatörlük boyutunda işleyen 35 şahsa yönelik 26 Nisan 2024 tarihinde ilimiz merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon gözaltına alınan 29 şahıstan 10 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol talebi ile serbest kalmış ve 16 şahıs savcılık tarafından serbest kalmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunu - Son Dakika

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