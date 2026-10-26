Hakkari Şemdinli'de jandarma aramasında 7 kilo 635 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari Şemdinli'de jandarma aramasında 7 kilo 635 gram eroin ele geçirildi

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Hakkari Şemdinli\'de jandarma aramasında 7 kilo 635 gram eroin ele geçirildi
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Jandarmanın Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki aramasında taşlarla gizlenmiş çantada 7 kilo 635 gram eroin ve 139 gram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramada, taşlarla gizlenmiş çantada 7 kilo 635 gram eroin ve 139 gram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Şemdinli kırsalında çalışma gerçekleştirdi. Bölgede uyuşturucu madde bulunduğuna yönelik alınan bilgi üzerine yapılan arama faaliyetinde, üzeri taşlarla gizlenmiş bir çanta bulundu. Çantada yapılan incelemede 7 kilo 635 gram eroin ile 139 gram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, Hakkari İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaŞemdinliHakkariGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Şemdinli'de jandarma aramasında 7 kilo 635 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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