Hakkari Valisi Ali Çelik, olaylardan dolayı vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, çıkan olaylardan dolayı vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti.
Van'da seçimi kazanan Dem Parti adayı Abdullah Zeydan'ın mazbatasının AK Parti'ye verilmesinin ardından Van'da çıkan gerginlik Hakkari'ye sıçradı. Hakkari'de çıkan olaylara ilgili bir açıklama yapan Hakkari Valisi Ali Çelik, "Demokraside demokratik tepkiler, mesul haklar, bunları da kullanmanın sınırları var. Bir başkasını haklarını sınırlarını engellemeden imkanlarını sonuna kadar kullanabilirler. Kamu düzeni de bunun bir parçası, kamu düzeni içinde buna aykırı davranan Türk Ceza Kanunu kavramı içerisinde yaptırımı uygulanır. İstenmeyen, hoş olmayan birçok durum yaşandı. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Bir vatandaşımızın kaşının üstüne havai fişek kapsülü denk gelmiş, küçük bir yaralanması var. Onun haricinde çok ciddi bir sıkıntımız yok. Birkaç özel şahsın araçları da maddi hasarlar oluşmuş. Onu dışında arkadaşlar çalışma yapıyor, zaten görüntüler de var. Savcılık adli makamlara konuya intikal ettirildi. Onların talimatlarını göre kamu düzeni içerisinde onun muhakkak karşılığını alacak. Tüm Hakkarili hemşehrilerimizin hepimizin taşıması gerektiği sağduyu. Sağ duyunun ötesinde bir şey da ihtiyacımız var birbirimize destek olmamız lazım. Konunun fazla büyütmeden adli makamlara ve devlete güvenmek lazım" şeklinde konuştu. - HAKKARİ
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Rize'nin Hemşin ilçesinde çıkan anız yangını, 24 personel ile müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangının etrafı güvenli hat ile çevrelenmiş olup tehlike arz etmemektedir. Hemşin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların endişelenmemesi gerektiği belirtildi.
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