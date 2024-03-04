Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, uyuşturucu ve zehir tacirleriyle mücadelede destek istedi

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, "Uyuşturucu ve zehir tacirleri ile mücadelede tüm vatandaşlardan, tüm hemşehrilerimizden ve Hakkarili kardeşlerimden destek istiyoruz, bizimle güç birliği yapsınlar" dedi.

Hakkari Valiliğinde düzenlenen Asayiş Güvenlik toplantısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve ilgili birim amirleri katıldı. Vali Çelik, her gün asayiş güvenlik toplantısı yaptıklarını belirterek, "Hakkari'nin huzur ve güvenliği için meydana gelen asayiş olaylarının yansımalarını ele aldık. Hakkari'nin güven ve huzuru birinci önceliğimizdir. Burada vatandaşlarımızın mal ve can ve güvenliğini korunmak için de kolluk birimlerimiz 24 saat esasına göre faaliyetlerine devam ediyor. Zehir tacirleri ile mücadele konusunda sahada arkadaşlarımızın çok ciddi iradesi var. Bu iradeyi sahada göstermek için var güçleri ile çalışıyorlar. Kolluk kuvvetleri bunlara göz açtırmıyor. Geçen yıl 22 tane olay sayısı varken 131 olaya çıkmış, bu bizim açımızda sahadaki etkinliği net olarak gösteriyor. İşlem yapılanların sayısı 3'ten 17'e çıkmış ve bu da ciddi bir rakam. Geçen yıl 2 kişi tutuklanırken, narkotik olayları ile ilgili bu yıl iki ay içinde 25 zehir taciri kişi tutuklanmıştır. İçişleri Bakanlığımızın sahadaki kolluk birimleri, bu mücadeleyi çok güçlü ortaya koyuyor. Vatandaşlarımızdan da zehir tacirlerine ilişkin olarak bilgilendirme konusunda desteklerine ihtiyacımız var. Geleceğimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın şu andaki en büyük düşmanı bu zehir tacirleridir. Tüm vatandaşlarımızdan, tüm hemşehrilerimizden, Hakkarili kardeşlerimden şunu istirham ediyorum. Bunlarla mücadeleyi güç birliği ile yapalım. Uyuma programız var. Duydukları ve gördükleri ne varsa bize lütfen bildirsinler. Bu insani ve vicdani bir sorun. Bunların isimleri bizde gizli kalacaktır. Sürecin hiçbir şekilde bir parçası olmayacaklardır. Zehir tacirlerine karşı güçlü bir işbirliği yapmamız gerekiyor. Bunlara göz açtırmayacağız, sizlerin desteğine ihtiyacımız var" dedi. - HAKKARİ