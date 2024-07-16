Hakkari Yüksekova'da Minibüs Kazası: 5 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da Minibüs Kazası: 5 İşçi Yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde freni boşalan minibüs, toprak yığınına çarparak trafik kazasına neden oldu. Kazada 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulans ve jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

16.07.2024 20:04
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde freni boşalan minibüsün toprak yığınına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30'da sularında ilçeye 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftlik beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AK 517 plakalı Ford Transit marka minibüs, freni boşalması sonucu yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari Yüksekova'da Minibüs Kazası: 5 İşçi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da Minibüs Kazası: 5 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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